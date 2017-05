Köngen (pol) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Denkendorfer Straße (L1200) ereignet. Wie die Polizei berichtet, waren ein auf der Fahrbahn liegendes großes weißes Bündel aus Stoff und die Unachtsamkeit einer Autofahrerin die Ursachen.

Ein 66 Jahre alter Autofahrer war gegen 12.45 Uhr in Fahrtrichtung Denkendorf unterwegs. Als er nach einem dortigen Vereinsheim das auf der Straße liegende Stoffbündel sah, bremste er ab. Eine hinterher fahrende 47-jährige Lenkerin eines Pkw bemerkte dies zu spät und fuhr ins Heck des Vordermanns. Nach Angaben der Polizei klagten beide Pkw-Fahrer anschließend über Schmerzen und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Auf der Landstraße kam es während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen.