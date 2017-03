Nürtingen (pol) - Zwei Leichtverletzte hat es bei einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung K 1231 in die B 313 in der Nacht zum Freitag gegeben. Eine 34 Jahre alte BMW-Fahrerin war laut Polizeiangaben gegen 0.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung zur B 313 unterwegs. An der Einmündung wollte sie bei ausgeschalteter Ampelanlage nach links abbiegen und übersah hierbei den Citroen eines 33-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs war. Der BMW krachte in die rechte Fahrzeugseite des Citroens, der daraufhin ins Schlingern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern in einem Acker zum Endstand. Die BMW-Lenkerin und ein im Citroen mitfahrender 53-Jähriger zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Klinik gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

