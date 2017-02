Notzingen (pol) - Verkohlte Würtchen lösten am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz in Notzingen aus. Der 30-jährige Verursacher des Einsatzes, der einen Topf auf dem Herd vergessen hatte, schlief derweil seinen Rausch aus, so die Polizei.

Gegen sechs Uhr löste in einer Wohnung des betroffenen Zwölffamilienhauses der Rauchmelder aus. Nachbarn verständigten die Feuerwehr. Mit Klingeln und Klopfen versuchten die Rettungskräfte den 30 Jahre alten Bewohner der Wohnung zum Öffnen der Tür zu bewegen. Als dieser nicht reagierte, gingen die Rettungskräfte vom Schlimmsten aus und schlugen die Scheibe des Küchenfensters ein.

Dort fanden sie auch gleich die Ursache für den Alarm. Der Bewohner hatte in der Nacht einen Topf mit Würstchen erhitzt und diesen vergessen. Als das Wasser verdampft war, verkohlten die Würstchen, worauf der aufsteigende Rauch den Alarm auslöste.

Der 30-Jährige lag deutlich alkoholisiert im Schlafzimmer und bekam vom Geschehen wenig mit. Er blieb nach eigenem Bekunden unverletzt und lehnte eine weitergehende Untersuchung in einer Klinik ab. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.