Nürtingen (pol) - Der 88-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse befuhr am Freitagnachmittag gegen 15:23 Uhr die B 313 von Nürtingen in Richtung Metzingen. 500 Meter vor der Abzweigung Raidwangen/Großbettlingen kam er, trotz geradem Fahrbahnverlauf, aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 50-Jährigen, die noch geringfügig ausweichen konnte. Wenige Meter später stieß der ältere Herr frontal mit einem 7,5-Tonner zusammen, der bereits nach rechts ausgewichen war. Durch den Aufprall wurde die A-Klasse derart deformiert, dass der 88-jährige Mann von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden musste. Aufgrund der Verletzungen musste der Herr mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ebenso wurde die 50-jährige Mercedes-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des 7,5-Tonners wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die B 313 für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Die Feuerwehr Nürtingen war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

Anzeige