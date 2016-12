Ostfildern (pol) - In der Reutlinger Straße kam es am Freitag gegen 12:30 Uhr zu einem erheblichen Verkehrsunfall als ein 43-jähriger Skoda-Fahrer beim Abbiegen in einen Feldweg eine entgegenkommende 23-jährige Opel-Fahrerin übersah. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter

Gesamtschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

