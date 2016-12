Nürtingen (pol) - Am Mittwochabend kam es auf der K 1299 zwischen Neckarhausen/Raidwangen und Neckartailfingen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr von Nürtingen in Richtung Neckartailfingen. Kurz vor 18.30 Uhr streifte ein entgegen gekommener dunkelblauer Pkw, auf Höhe des ehemaligen Bahnhalts Obere Loderwiese, den VW der Frau. Dabei gingen am VW der Außenspiegel sowie das Fenster der Fahrertür zu Bruch und die Fahrerseite wurde zerkratzt. Die VW-Fahrerin verletzte sich durch die berstende Scheibe nicht. Der Fahrer des dunkelblauen PKWs fuhr ohne anzuhalten in Richtung Neckarhausen/Raidwangen davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von dem unfallflüchtigen Fahrzeug ist bislang bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen Pkw gehandelt hat. Zumindest der linke Außenspiegel und vermutlich auch die Fahrerseite dürften beschädigt sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen, unter Telefon 07022/92240, entgegen.