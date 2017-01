Dettingen unter Teck (pol) - In der Kirchheimer Straße kam es am Samstag gegen 23:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei anschließend der Verursacher sich vom Unfallort entfernte. Vermutlich aufgrund der Schneeglätte geriet sein Pkw auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Rabatte und prallte anschließend gegen einen geparkten VW-Polo. Aufgrund der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen im Frontbereich beschädigten Geländewagen handelt. Am VW-Polo entstand ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter der Rufnummer: 07021/5010 in Verbindung zu setzten.

