Esslingen (pol) - Zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der Vogelsangbrücke geführt. Ein 30-jähriger Rumäne war laut der Polizei mit seinem Iveco Kleintransporter auf der Vogelsangbrücke in Richtung Stadtmitte unterwegs. Obwohl er nach links in die B 10 einfahren wollte und die Ampel für Linksabbieger Rot zeigte, fuhr er am Verkehrsteiler auf der Geradeausspur vorbei und bog nach der Ampel unvermittelt nach links in die Zufahrt zur B 10 in Richtung Stuttgart ab. Eine aus Richtung Stadtmitte entgegenkommende 48-jährige Lenkerin eines Linienbusses, die die Einmündung bei Grün passieren wollte, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zur reagieren.

Anzeige

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer und die acht Fahrgäste im Linienbus blieben zum Glück unverletzt. Der Schaden fiel mit etwa 24.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Unfallverursacher, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Spezialisten der Verkehrspolizei zudem so erhebliche technische Mängel an dem rumänischen Kleintransporter fest, dass dieser zu einer Fachwerkstatt eskortiert und dort vorläufig aus dem Verkehr gezogen wurde.