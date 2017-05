Reutlingen/Filderstadt (pol) - Ein Rehkitz hat am Freitagmorgen für einen großen Einsatz in einem Parkhaus in der Fabrikstraße von Bonlanden gesorgt. Ein Mann bemerkte kurz vor 8.30 Uhr in der Tiefgarage das verängstigte Tier und verständigte die Polizei. Zusammen mit dem Tierrettungsdienst versuchten die Beamten zunächst, das kleine Reh einzufangen. Es konnte sich der "Festnahme" jedoch durch äußerst geschickte Wendemanöver entziehen.

Daraufhin wurden ein Tierarzt sowie der zuständige Jäger verständigt. Dem Arzt gelang es schließlich, das Tier per Blasrohr zu betäuben. Das Rehkitz wurde dann von den Polizisten in "Gewahrsam" genommen. Es wurde auf dem Schoß einer Beamtin im Fahrzeug des Jägers in den Wald im Bombachtal befördert. Als es wieder aufwachte, wurde es im Wald in die Freiheit entlassen.