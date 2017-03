Esslingen (pol) - Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr sind die Feuerwehr und die Polizei Esslingen wegen Rauches in einem Mehrfamilienhaus in die Rieslingstraße nach Mettingen gerufen worden.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatten die Hausbewohner vergessen, das Essen vom Herd zu nehmen und auszuschalten, heißt es im Bericht der Polizei. Zur Überprüfung der Rauchursache musste die Feuerwehr mit einer Drehleiter das Gebäude betreten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Haus auch kurzfristig geräumt. Nachdem das Gebäude belüftet wurde, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Schaden entstand nicht.