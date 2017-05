Kirchheim (pol) - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in den Schimminweg ausgerückt. Dort hatte ein Rauchmelder aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Alarm ausgelöst. Im Hausflur war Rauchgeruch deutlich wahrnehmbar. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand, es konnten jedoch undeutliche Laute wahrgenommen werden. Daher brach die Feuerwehr, von einer Notlage ausgehend, die Wohnungstür auf.

Die aufschwingende Tür traf die alleine in der Wohnung anwesende und vor der Tür stehende 83-jährige Bewohnerin an der Stirn. Dabei zog sie sich eine Platzwunde zu. Die Wohnung stand unter Rauch, weil zwei Herdplatten in Betrieb waren und auf einer ein Topf mit einer Flüssigkeit vor sich hin köchelte. Die Feuerwehr belüftete die Räume.

Der Rettungsdienst brachte die 83-Jährige ins Krankenhaus. Mit Ausnahme der aufgebrochenen Tür entstand kein Schaden.