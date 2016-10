Owen (pol) - In der Nacht auf Dienstag sollte in Owen kurz nach 3 Uhr ein BMW durch die Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der BMW wurde von einem 21-jährigen Mann aus Lenningen gefahren. Als die Polizei den Mann anhalten wollte, beschleunigte er sein Auto stark und wollte sich so der Kontrolle entziehen.

Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des BMW mit Blaulicht auf. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit entlang der Kirchheimer Straße. Die Fahrt führte nach Brucken wo die Polizei den BMW im Wohngebiet schließlich aufhalten konnte. Die Polizeibeamten stellten daraufhin eine leichte Alkoholisierung des Mannes fest. Dies war wohl auch der Grund, weshalb er die Flucht ergriffen hatte, mutmaßt die Polizei. Die Führerscheinstelle des Landratsamtes wird nun prüfen, ob der junge Mann zum Führen von Fahrzeugen geeignet ist.