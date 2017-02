Oberboihingen (pol) - Wegen seiner aggressiven und halsbrecherischen Fahrweise ist in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer beim Kreisverkehr in der Weberstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit setzte der Fahrer eines Alfa Romeo seine Fahrt in Richtung Oberboihingen fort. Auf der Fahrt durch Oberboihungen erhöhte der Alfa-Lenker seine Geschwindigkeit nach Polizeiangaben streckenweise auf über 120 Kilometer pro Stunde.

Der Fahrer ignorierte die deutlichen Anhaltsignale der Streifenwagenbesatzung. Ein Versuch, sich in einem vermeintlich ungesehenen Moment in einer Seitenstraße zur Daimlerstraße zu verstecken, schlug fehl. Die Polizisten entdeckten das Fahrzeug und unterzogen den 19-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle. Der junge Fahrer zeigte sich angesichts des ihm vorgeworfenen rücksichtslosen und gefährlichen Verhaltens vollkommen uneinsichtig. Die Polizei fertigt einen Bericht an die Führerscheinstelle des Landratsamtes.