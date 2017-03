Altbach/Neuhausen (pol) – Zu einem größeren Polizeieinsatz mit Hubschrauber ist es am Mittwochabend zwischen Altbach und Neuhausen gekommen. Beamte des Polizeireviers hatten in Altbach in der Esslinger Straße im Bereich der Neckarbrücke eine Kontrollstelle eingerichtet. Als gegen 21.15 Uhr ein BMW heranfuhr, etwa 100 Meter vor der Kontrollstelle wendete und mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr, nahm eine Streife die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Deizisau und anschließend weiter auf die L1204 über Denkendorf in Richtung Neuhausen, wie die Polizei berichtet. Immer wieder überholte er trotz Gegenverkehr, der mehrmals stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als sich eine Streife neben ihn setzte, versuchte er sie abzudrängen. Auf der Fahrt nach Neuhausen bremste der Flüchtende seine Verfolger mehrfach aus. In Neuhausen stellte er den Wagen in einem Wohngebiet ab und flüchtete zu Fuß weiter. Im BMW wurden Hinweise auf den potenziellen Fahrer, einen 28-jährigen Mann, gefunden, der in unmittelbarer Nähe wohnhaft sein soll. Des Weiteren hatte ein Zeuge beobachtet, dass der Fahrer in das entsprechende Wohnhaus ging.

Noch während die Beamten eine richterliche Anordnung zum Betreten des Hauses einholten, stellten sich der 28-Jährige und sein Zwillingsbruder den Einsatzkräften. Zur Fahrereigenschaft machten sie keine Angaben. Keiner der beiden war im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte daraufhin den Wagen und Teile der Oberbekleidung sicher. Entsprechende Überprüfungen sind noch im Gange. Die Polizei Esslingen ermittelt nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des dunkelblauen BMW gefährdet worden sind oder Hinweise zu dem Fahrer machen können, sich unter 07 11/ 39 90 330, zu melden.