Stuttgart (red) - Auf der S-Bahn Strecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und der Haltestelle Universität wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein verdächtiger Gegenstand in einer Bahn gemeldet. Daraufhin wurde die S-Bahn in der Haltestelle Universität angehalten und evakuiert.

Wie die Bundespolizei berichtet, durchsuchten daraufhin Spezialkräfte die S-Bahn und fanden ein 30x40 Zentimeter großes Paket. Dann ga es Entwarnung: In dem Paket befanden sich kleine Sperrholzplatten. Nach der Person, die das Paket dort abgelegt oder vergessen hat, wird gesucht. Die S-Bahn-Strecke war rund 90 Minuten gesperrt, es kam zu zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen auf den Linien S1, S2, S3.