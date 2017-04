Deizisau (pol) - Einen Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro haben Vandalen in der Nacht zum Freitag auf dem Waldspiel- und Grillplatz "Klingenhölze" angerichtet. Die unbekannten Täter beschädigten mutwillig mehrere Betontische und Sitzbänke, zudem wurde der komplette Platz vermüllt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sich zur tatrelevanten Zeit mehrere Personen an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Der Polizeiposten Plochingen bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07153/3070 zu melden.

