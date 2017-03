Lenningen (pol) - Im Anschluss an eine Geburtstagsfeier haben fünf Jugendliche am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Marktstraße in Oberlenningen an sieben geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Auch die Scheiben zweier Infokästen und die Eingangstüre zum Bürgerbüro schlugen die Betrunkenen ein. Zudem warfen die Jugendlichen noch einen Motorroller sowie Gartenskulpturen und Mülleimer zu Boden. Die Verursacher wurden durch Zeugen beobachtet und konnten daraufhin durch Beamte des Polizeireviers Kirchheim vorläufig festgenommen werden. Durch den Vandalismus entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen und eventuell weitere Geschädigte sich unter 07021/5010 zu melden.

Anzeige