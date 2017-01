Wernau (pol) - Am Mittwochabend ist in der Esslinger Straße eine polizeiliche Verkehrskontrollstelle eingerichtet gewesen. Gegen 21.30 Uhr näherte sich aus Richtung Plochingen ein Opel. Als der Fahrer die Kontrollstelle erblickte, wendete er und fuhr in Richtung Plochingen zurück, so die Polizei. Eine Polizeistreife verfolgte und stoppte das Fahrzeug nach wenigen hundert Metern. Bereits beim Aushändigen der Fahrzeugpapiere bemerkten die Beamten beim 44 Jahre alten Opel-Fahrer körperliche Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenschnelltest sowie aufgefundene geringe Mengen rauschgiftverdächtiger Substanzen erhärteten die Vermutung. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt polizeilich untersagt. Er sieht einem Bußgeld wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie einer Strafanzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes entgegen.

