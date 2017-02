Kirchheim unter Teck (pol) - Die Beamten des Polizeireviers Kirchheim nahmen während einer Verkehrskontrolle am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Schöllkopfstraße einen 20-Jährigen fest, welcher unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln seinen Mercedes fuhr, so die Polizei. Der Fahrer wurde auf Höhe der Einfahrt des Güterbahnhofs angehalten und angewiesen, seinen Pkw an den Fahrbahnrand zu fahren. Der Aufforderung kam der 20-Jährige nach, allerdings parkte er sein Fahrzeug quer zur Fahrbahn und mit beiden Vorderrädern auf dem Bordstein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten Anzeichen, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen, festgestellt werden. Daraufhin wurde bei dem Mercedesfahrer ein Drogentest durchgeführt. Da dieser positiv verlief, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und nun mit einem Fahrverbot rechnen.

