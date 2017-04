Esslingen (pol) - Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung verursachte ein 46-Jähriger in Esslingen in der Nacht auf Freitag einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet.

Anzeige

Gegen 1.20 Uhr war der Fahrer auf der Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart unterwegs. Unter dem Einfluß von Drogen und Alkohol streifte der 46-Jährige den entgegenkommenden BMW eines 28-Jährigen. Nach einer kurzen Unterhaltung an der Unfallstelle wendete der Unfallverursacher sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Stadtmitte Esslingen. Der 28-jährige Geschädigte verfolgte den Fahrer bis in die Stauffenbergstraße, wo dieser von den hinzugerufenen Polizeibeamten kontrolliert wurde. Die Polizei stellte bei dem 46-jährigen einen Alkoholwert von über 2,5 Promille sowie die Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.