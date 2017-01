Oberboihingen (pol) - Am Sonntagmorgen ist in der Max-Eyth-Straße ein vollbesetzter Pkw gegen einen geparkten Anhänger geprallt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Der 22 Jahre alte Lenker eines Audi A4 prallte ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger und gegen die Umzäunung einer Firma.

Am Audi lösten alle Airbags aus. Dadurch wurden weder der Fahrer noch seine drei 21, 22 und 24 Jahre alten Mitfahrer verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass alle vier Fahrzeuginsassen deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Der junge Mann wird sich wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro.