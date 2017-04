Plochingen (pol) - Ein völlig desolater Ford Sierra ist am Donnerstag von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert worden. Da starke Unfallschäden an der Front und am Heck vorhanden waren und laut Polizei die Gefahr bestand, dass erkennbar lose Fahrzeugteile bei der Fahrt abfallen, wurde der Wagen um 14.30 Uhr Am Rheinkai angehalten. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten gravierende Funktions- und Sicherheitsmängel, unter anderem in den Bereichen Lenkung, Fahrgestell, Achsen, Karosserie, Bereifung und der Beleuchtung, fest. Eine weitergehende Begutachtung erfolgte durch einen Kfz-Sachverständigen. Dieser stufte den Ford als "nicht verkehrssicher" ein. Auf Anordnung der Zulassungsstelle wurde das Fahrzeug sofort außer Betrieb gesetzt. Der 21 Jahre alte Fahrer und Halter zeigte sich trotz der festgestellten Sicherheitsmängel uneinsichtig und war damit nicht einverstanden. Dies half nichts. Die Polizei entfernte die Kennzeichen und behielt diese samt Zulassungsbescheinigung ein.

