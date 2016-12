Esslingen (pol) - Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Stuttgarter Straße. Zwischen einem Rohbau und einem bestehenden Gebäude war es laut Polizeiangaben in einem Versorgungsschacht, der auch als Dehnfuge zwischen den beiden Gebäuden dient, zu einem Brand gekommen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnten die Flammen mit einem Handlöscher gelöscht werden.

Nach der Überprüfung des Schachts mittels einer Wärmebildkamera gab die Feuerwehr schnell Entwarnung. Ob und in welcher Höhe ein Sachschaden entstanden ist, wird ebenso wie die Ursache des Brandes derzeit ermittelt. Während der Dauer des Einsatzes musste die Stuttgarter Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.