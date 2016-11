Esslingen (pol) - Am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, hat sich auf der Fritz-Müller-Straße ein Unfall ereignet. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW Touran auf der Fritz-Müller-Straße in Richtung Alleenstraße unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur Alleenstraße teilt sich die Fahrbahn in eine

Linksabbiege- und eine Geradeausspur. Da der VW Fahrer links geblinkt und sich auf der Linksabbiegespur eingeordnet haben soll, fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha auf der Geradeausspur rechts an dem VW Touran vorbei. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, soll der 18-Jährige wieder mit seinem Touran auf die rechte Spur gezogen sein, wodurch es zur Kollision zwischen Auto und Motorrad kam. Die 17-jährige Bikerin konnte zwar einen Sturz vermeiden, wurde aber bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war laut Polizei nicht erforderlich. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Da es zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben gibt, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei Esslingen unter 0711/3990-330 zu melden.