Böbingen (red) -Der 41-jährige VW-Fahrer, der am Dienstabend den schweren Unfall in Höhe Böbingen verursachte, verstarb am Mittwochmorgen in einem Stuttgarter Krankenhaus an den Folgen seiner Unfallverletzungen. Die bislang durchgeführten Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der Unfallverursacher vor dem Unfall zunächst überholte und dann wohl nicht mehr auf die rechte Fahrspur zurücklenkte. Im Einmündungsbereich der L 1162 fuhr er über den Verkehrsteiler, wodurch sein Pkw ausgehoben wurde und ins Schlingern kam. Er geriet anschliessend auf die Gegenfahrbahn, wo es zum beschriebenen Unfallgeschehen kam. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der aus dem Rems-Murr-Kreis stammende Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand und die Unfallursache wohl in diesem Umstand zu suchen ist.

