Esslingen (pol) - Am Donnerstagnachmittag hat gegen 16.30 Uhr ein bislang nicht näher bekannter Pkw-Fahrer einen Fahrradfahrer erfasst, so die Polizei. Dieser entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Ein 14-jähriger Mountainbikefahrer befuhr die Merkelstraße, um anschließend die Katharinenstraße im verkehrsberuhigten Bereich, auf Höhe des Grünstreifens zu überqueren. Hierbei wurde der vorfahrtsberechtigte Radfahrer von einem, von der Kanalstraße kommenden Fahrzeug erfasst. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Ohne nach dem auf der Straße liegenden Radler zu sehen, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Ulmer Straße fort. Die Verletzungen des Jugendlichen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher fuhr mit einem weißen SUV, welcher auf den Landkreis Esslingen zugelassen ist. Durch den Zusammenstoß müsste die rechte Seite des Geländewagens im Bereich der Fahrzeugtür beschädigt sein. Hinweise diesbezüglich nimmt die Verkehrspolizei Esslingen unter Tel. 0711/3990-420 entgegen.

Anzeige