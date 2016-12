Aichtal-Aich (pol) - Den Fahrer eines BMW und noch Zeugen sucht die Polizei Nürtingen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Abfahrt B312 auf die K 1225. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 20 Jahre alter Lenker eines Rollers gegen 22.25 Uhr hinter einem VW-Kleinwagen die Kreisstraße von Bonlanden in Richtung Aich. Aus Richtung Metzingen kommend stand an der Abfahrt der B 312 auf die K 1225 ein schwarzer BMW. Als der von links kommende Kleinwagen den wartepflichtigen BMW passiert hatte, fuhr dieser los und bog nach links in Richtung Bonlanden ab. Der dem VW nachfolgende Zweiradfahrer musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung einleiten und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Gefährt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der BMW fuhr ohne anzuhalten einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nürtingen nimmt Hinweise unter Telefon 07022/9224-0 entgegen.

