Wernau (pol) - Zeugen sucht die Polizei Kirchheim zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend in Wernau. Eine 24 Jahre alte Lenkerin eines Pkw Nissan war gegen 19.30 Uhr auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als an der Einmündung der Max-Eyth-Straße ein weißes Fahrzeug nach links in die Friedrich-List-Straße abbog und hierbei zur Hälfte auf die Gegenfahrbahn geriet, musste die 24-Jährige zur Vermeidung einer Kollision nach rechts ausweichen. Dabei prallte der Nissan laut Polizei gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Der weiße Pkw, von dem nichts Näheres bekannt ist, fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Kontakt zwischen den Fahrzeugen fand nicht statt. Am Nissan und Anhänger entstand ein Schaden von 4.100 Euro. Zeugen, die den Unfall auf Höhe der Firma Braun Messtechnik beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07021/5010 zu melden.

