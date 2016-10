Nürtingen-Großbettlingen (pol) – Nachdem ein Autofahrer am Sonntagabend an der Einmündung K 1231 in die B 313 einen Unfall verursacht hatte, ist er zu Fuß geflüchtet.

Der 64-Jährigen war mit seinem BMW Kombi kurz vor 23 Uhr auf der Kreisstraße von Großbettlingen in Richtung B 313 unterwegs. An der Einmündung hielt er zunächst an, um nach links in Richtung Nürtingen abzubiegen. Beim Losfahren übersah er allerdings einen von links kommenden VW Golf Kombi und es kam laut Polizei zum Zusammenstoß. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher in einen gegenüberliegenden Feldweg und hielt dort. Der Fahrer des VW stoppte nach etwa 60 Meter Entfernung im linken Grünstreifen. Zu Fuß kehrte er an die Unfallstelle zurück. Nachdem er mitbekam, dass der BMW-Lenker die Polizei verständigt hatte, verließ er die Unfallstelle erneut zu Fuß. Die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6.000 Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer des VW Golf Variant sind derzeit noch im Gange.