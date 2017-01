Wolfschlugen (pol) - Am frühen Samstagmorgen hat ein 21-Jähriger in Wolfschlugen einen geparkten VW Golf beschädigt und lediglich einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der junge Mann von den Polizeibeamten ausfindig gemacht werden. Bei ihm wurden Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt, weshalb er auf richterliche Anordnung eine Blutprobe abgeben musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Am VW Golf entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro, am Verursacherfahrzeug, einem Ford, entstand ein etwa 1.000 Euro Schaden. Dies teilt die Polizei mit.

