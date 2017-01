Leinfelden-Echterdingen (pol) - Aufmerksame Zeugen haben am Montagabend in der Poststraße einen Verkehrsunfall beobachtet und die Polizei informiert, als der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, einfach wegfuhr. Der Fahrer soll bereits schwankend gegen 22.30 Uhr aus einer Kneipe gekommen sein und beim Ausparken mit seinem Peugeot einen geparkten Dacia angefahren haben. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen gemerkt, weshalb die Polizisten schließlich an die Halteradresse fuhren und den an der Front leicht beschädigten Peugeot in einer Tiefgarage entdeckten. Den 57-jährigen Halter und Fahrer des Wagens trafen sie in der Wohnung an. Er stand deutlich erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Test zeigte über 1,5 Promille. Er musste deshalb mit zur Blutentnahme und auch sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Über die Höhe des angerichteten Schadens sind die Ermittlungen noch im Gange.

