Wendlingen (pol) - Ein elfjähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Neuffenstraße mit der Kapellenstraße leicht verletzt worden. Die Unfallverursacherin, so dei Polizei, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verunglückten Jungen zu kümmern.

Kurz vor 07.30 Uhr war der Schüler mit seinem Mountainbike auf der Kapellenstraße in Richtung Unterboihingen unterwegs. Zur selben Zeit befuhr eine bislang unbekannte Fahrerin mit einem dunkelgrünen Renault Twingo die Neuffenstraße in Richtung Kirchheim. An der Kreuzung mit der Kapellenstraße wollte die Twingo-Fahrerin nach rechts in die Kapellenstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt des ordnungsgemäß auf der bevorrechtigten Kappellenstraße fahrenden Jungen.

Nach dem Zusammenstoß fuhr die Frau einfach weiter. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug und der Fahrerin machen können, oder das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter Tel.: 07022/92240 zu melden.