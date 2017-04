Am Samstag gegen 10.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkten BMW in der Leonberger Straße. Nach Polizeiangaben entfernte sich der Unbekannte anschließend unerlaubt von der Unfallstelle,. Am BMW entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 697 0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

