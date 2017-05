Köngen (pol) - Einen Schaden von mehreren zehntausend Euro hat der Fahrer eines Lkw-Zuges am Dienstagabend in der Nürtinger Straße angerichtet. Der 36-Jährige war laut Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Nürtinger Straße in Richtung des Seniorenzentrums unterwegs. Am Beginn des dortigen Geländes touchierte er mit der Plane des Zugfahrzeuges und des Anhängers einen Carport, wo ein Wohnmobil abgestellt war. Das Häuschen stürzte in sich zusammen und das Dach beschädigte das abgestellte Campingfahrzeug und richtete allein hier einen Schaden von etwa 40.000 Euro an. Der Fahrer hielt kurz an, betrachtete in der Dunkelheit das eingestürzte Häuschen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da er am nächsten Morgen einen Entladevorgang durchführen musste, hatte er seinen Zug im naheliegenden Industriegebiet abgestellt, wo er von der Polizei schließlich angetroffen werden konnte. Laut eigener Aussage will er den Schaden am Wohnmobil aufgrund der Dunkelheit nicht gesehen haben.

