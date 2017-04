Filderstadt-Harthausen (pol) - Einen flüchtigen Kleinwagen sucht das Polizeirevier Filderstadt nach einem Unfall, der sich am Ostermontag gegen 18.45 Uhr auf der Esslinger Straße ereignet hat, wie die Polizei berichtet.

Der gesuchte silberne Kleinwagen war auf der Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte Harthausen unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 33 streifte er einen dort geparkten Volvo an der linken Fahrzeugseite. Der Volvo wurde hierbei so schwer beschädigt, dass an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, der auf etwa 5.000 Euro beziffert wird.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Das Verursacherfahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls erheblich beschädigt sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Frau als Zeugin, die dort zu Fuß unterwegs war. Diese soll etwa 65-75 Jahre alt sein, 170 cm groß und graue, zu einem Bob geschnittene Haare gehabt haben. Sie war dunkel gekleidet und trug eine Brille. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913.