Denkendorf (pol) - Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die am Montag gegen 7 Uhr auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen begangen wurde. Von Karlsruhe in Richtung München war im zweispurigen Baustellenbereich ein unbekannter Sattelzuglenker unterwegs, der vermutlich zu weit nach links kam und in der Folge einen Seat streifte. Nach dem Zusammenstoß wich der 36 Jahre alte Seat-Fahrer nach links aus und touchierte dabei die Betonleitwand. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 4.500 Euro zu kümmern, setzte der Sattelzugfahrer auf dem rechten Fahrstreifen seine Fahrt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte mutmaßlich mit einem Sattelauflieger unterwegs, an dem eine Dortmunder Zulassung (DO) angebracht war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0711/6869-0 zu melden.