Ludwigsburg (pol) - Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Sonntag kurz nach 19.00 Uhr einen Unfall beobachten konnten, der sich auf der Landesstraße 1208 zwischen Steinenbronn und Leinfelden-Echterdingen ereignete. Eine 31 Jahre alte Mini-Fahrerin war in Richtung Steinenbronn unterwegs, als ihr im sehr kurvigen Bereich kurz vor Steinenbronn ein bislang unbekannter Fahrer entgegen kam. Vermutlich kam der Unbekannte im weiteren Verlauf von seiner Fahrbahnseite ab und streifte den Mini in der Folge. Anstatt nun anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er jedoch weiter in Richtung Leinfelden-Echterdingen. Möglicherweise war der Unbekannte in einem silbernen Ford-Kleinwagen mit Esslinger Zulassung unterwegs. Am Mini entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

