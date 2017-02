Nürtingen (pol) - Eine Zeugin, die am Dienstagnachmittag in der Hessestraße eine Unfallflucht beobachtet hat, wird gesucht, so die Polizei. Der bislang unbekannte Lenker eines älteren, grünen Mercedes mit ES-Zulassung streifte gegen 15.20 Uhr beim Ausparken einen vor Gebäude 8 geparkten Audi Q5. Hierbei entstand erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Zeugin verständigte im Anschluss den Besitzer des Audis. Während dieser die Polizei anrief, entfernte sich die Unbekannte. Sie oder weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

