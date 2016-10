Aichwald (pol) - Hoher Blechschaden mit drei beteiligten Fahrzeugen und eine leicht verletzte Person waren die Folge eines Verkehrsunfalles am Montagabend um 18:55 Uhr, auf der Landesstraße L1201 auf Gemarkung Aichwald. Eine 21-jährige Ford-Lenkerin aus Aichwald befuhr die L1201 zwischen den beiden Ortsteilen Schanbach und Aichschieß, wie die Polizei berichtet. Kurz nach Ortsende Schanbach kam sie aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Aichschieß ein Toyota einer 24-jährigen Esslingerin. Als die 21-Jährige ihren Fehler bemerkte, versuchte sie noch reflexartig gegenzulenken. Eine Kollision konnten beide Fahrzeuglenkerinnen nicht mehr verhindern. Der Ford prallte mit seiner hinteren Fahrzeugseite gegen die linke Fahrzeugfront des Toyotas, worauf dieser quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Um einen Zusammenstoß mit diesem nun querstehenden Toyota zu vermeiden, musste ein nachfolgender 20-jähriger Aichwalder ebenso reflexartig nach rechts ausweichen und landete folglich im Straßengraben. Beim Unfall wurde die 24-jährige Toyota-Lenkerin nur leicht verletzt.

Sie wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden von mehreren tausend Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Esslingen war die Landesstraße zwischen den beiden Ortsteilen voll gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Kurze Unaufmerksamkeit führte zu einem Unfall im Begegnungsverkehr