Kirchheim (pol) - Lediglich ein "Guckloch" hat eine Fahrerin am Montagmorgen an den Scheiben ihres PKWs freigekratzt und aufgrund der Sichtbehinderung einen Verkehrsunfall verursacht. Die 49-Jährige war mit ihrem Opel Corsa kurz nach 8.30 Uhr auf der Schlierbacher Straße unterwegs und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Jakobstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den VW Touran einer 36-Jährigen. Der Opel prallte frontal gegen die Fahrerseite des VW. Glücklicherweise blieben die beiden Fahrerinnen unverletzt. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Unfallverursacherin vor der Fahrt lediglich ein etwa 10x10 cm großes Loch auf ihrer Windschutzscheibe freigekratzt hatte. Der Rest sowie die Seitenscheiben waren mit Reif überzogen.

