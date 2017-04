Kirchheim (pol) - Ein 28-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben am Samstag gegen 13.50 Uhr auf K1250 von Nabern in Richtung Dettingen/Teck unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Limburgstraße geriet er auf die die Verkehrsinsel und fuhr über ein Verkehrszeichen, weil er zu schnell unterwegs war. Durch einen ausgelösten Airbag auf der Beifahrerseite wurde die 30-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Da die Ölwanne des Wagen beschädigt wurde und das Öl auf die Fahrbahn lief, musste die Feuerwehr ausrücken, um die Fahrbahn zu reinigen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

