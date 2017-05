Bempflingen (pol) - Stark alkoholisiert ist ein 81-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwochmittag in der Lindenstraße nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall geflüchtet. Laut Polizei war der Rentner gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Lindenstraße unterwegs, als er etwa auf Höhe der Hausnummer 3 nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Gehweg geriet. Dort beschädigte er zwei Metallpfosten und fuhr einfach weiter.

Da der Unfall von mehreren Zeugen beobachtet wurde und Teile seiner Frontstoßstange an der Unfallstelle zurück blieb, konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Auch der stark beschädigte Pkw konnte in seiner Garage gefunden werden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstauglichkeit ergab sich ein vorläufiger Wert von deutlich über einer Promille. Der Führerschein des 81-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Schaden am Audi wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. Der Schaden an den beiden Metallpfosten ist noch nicht bekannt.