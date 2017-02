Kirchheim/Teck (pol) - Am Freitagabend ist es laut Polizeiangaben gegen 20:30 in der Nürtinger Straße in Richtung Schöllkopfstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 46-jähriger Lenker befuhr mit seinem Pkw VW-Passat die Nürtinger Straße. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein 23-jähriger Opel-Lenker vom Schimmingweg nach links in die Nürtinger Straße ein. Der Opel-Lenker missachtete die Vorfahrt des VW-Passat-Lenkers. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Kirchheim/T. fest, dass der 23-jährige Unfallverursacher unter berauschenden Mittel steht, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Schaden beläuft sich auf über 5000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck bittet die Lenkerin oder den Lenker eines roten Peugeot, welcher zum Unfallzeitpunkt von der Nürtinger Straße nach links in den Schimmingweg einbog, sich unter der Rufnummer 07021/501-0 zu melden und sich als Augenzeuge zur Verfügung zu stellen.

Anzeige