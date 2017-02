Aichtal-Aich (pol) - Im Einmündungsbereich der Straße Reute in die Stuttgarter Straße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Pkws gekommen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Subaru war auf der Straße Reute in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Aufgrund eines Bedienfehlers der Pedale fuhr er in die Stuttgarter Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines dort in Richtung Waldenbucher Straße fahrenden 76-jährigen VW-Fahrers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

