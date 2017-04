Esslingen (pol) - Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Ostersonntag nach Angaben der Polizei gegen 18.25 Uhr in Esslingen an der Einmündung Plochinger Straße zur Paulinenstraße ereignet hat. Ein 73-Jähriger aus Leonberg wollte mit seinem Seat von der Paulinenstraße nach links in die Plochinger Straße einbiegen. Hierbei stieß er mit einem Ford Fiesta eines 46-jährigen Esslingers zusammen, der die Plochinger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

