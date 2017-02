Großbettlingen (pol) - Zum Glück nur Blechschaden hat es bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K1231 in die B313 am Dienstagabend gegeben, so die Polizei. Eine 47 Jahre alte Lenkerin eines Audi war gegen 18.45 Uhr auf der B313 aus Nürtingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der K1231 missachtete sie das Rotlicht der Signalanlage und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Suzuki einer 50-Jährigen zusammen. Diese befuhr die K1231 aus Großbettlingen und wollte nach links in Richtung Nürtingen weiterfahren. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Schaden wird mit etwa 8.000 Euro beziffert.

