Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Echterdinger Straße ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Pkw leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 28-Jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Echterdinger Straße (L1208) und wollte an der Einmündung Plieninger Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den von rechts aus Plieningen kommenden und vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen Autofahrer, der geradeaus weiter Richtung Bernhausen fahren wollte. Nach dem Aufprall klagte der 39-Jährige über Schmerzen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

