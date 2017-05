Filderstadt-Bernhausen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Montagabend in der Kreuzung Obere Bachstraße/Gaisgasse zu einem Zusammenstoß zweier Pkws gekommen. Laut Polizei war eiine 27-Jährige gegen 21 Uhr auf der Gaisgasse in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Autofahrer und stieß mit ihm zusammen. Beide blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Abschleppdienst beseitigte einen nicht mehr fahrtauglichen Pkw.

