Kirchheim (pol) - In der Lohmühlgasse ist es am Montagnachmittag, um 15.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein neunjähriger Junge fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Kinderrad die Rollstuhlrampe am Eingang einer Moschee herunter. Hierbei prallte er mit einem 65-jähriger Radfahrer zusammen, der auf dem Fuß- und Radweg im verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Schöllkopfstraße unterwegs war. Die Sicht des Kindes nach links war durch eine Hauswand beeinträchtigt gewesen, so dass es den Mann nicht gesehen hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Kleine zu Boden und zog sich Prellungen sowie Schürfwunden zu. Der 65-Jährige blieb eigenen Angaben nach unverletzt. Vorsorglich kam der Rettungsdienst an die Unfallstelle. Der Neunjährige wurde jedoch von seiner Mutter zur Untersuchung in eine Klinik gefahren.