Filderstadt (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der oberen Schinderbuckelkreuzung in Bonlanden gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes gegen 15.20 Uhr die B 312 von Bernhausen herkommend in Richtung Bonlanden und kam an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost/Abzweigung nach Sielmingen aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve zu weit nach links. Ihr Wagen streifte zunächst einen auf der Linksabbiegespur zur B 27 in Richtung Stuttgart stehenden Mercedes eines 21-Jährigen. Anschließend kollidierte die A-Klasse der Frau mit dem dahinter stehenden Skoda eines 24-Jährigen und prallte noch gegen den stehenden Opel einer 41-Jährigen. Danach kam das Fahrzeug der Unfallverursacherin von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite.

Da es zunächst hieß, dass die Fahrerin eingeklemmt sei, rückte die Feuerwehr zur Unterstützung an die Unfallstelle aus. Die beiden Fahrerinnen sowie die Tochter der 41-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B 312 zwischen Bernhausen und Bonlanden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ebenso gab es einen Rückstau auf die B 27 und der K 1225 von Sielmingen her. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.